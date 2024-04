Fine Ramadan | il comune di Turbigo nega gli spazi per “carenza di organico comunale” La comunità musulmana | “Discriminazione”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) A, in provincia di Milano, ladelnon sarà una festa. Non in unoo pubblico, quello che già due mesi fa e per tre volte il Centro culturale Essa ha chiesto aldi mettere a disposizione della locale, nelle date del 9 e 10 aprile. Le regolari richieste presentate agli uffici comunali non hanno mai avuto risposta, tanto che il Centro ha pensato bene di fare ricorso al Tar che, la settimana scorsa, ha obbligato la giunta di centrodestra a dare una risposta entro le 14 del 5 aprile. Pareretivo, in, quello del sindaco di Fratelli d’Italia, Fabrizio Allevi. A rendere nota la lettera con la risposta è il legale della, Luca Bauccio. ...