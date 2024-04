Figuraccia tremenda del tuffatore olimpico davanti al presidente Macron – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 6 aprile 2024) Un campione pluripremiato di tuffi si rende protagonista di una bruttaaldella Repubblica francese La Francia quest’estate sarà patria dello sport. Dal 24 luglio all’11 agosto a Parigi si svolgeranno le tanto attese e seguite olimpiadi. Le discipline sportive più importanti si uniranno sotto la bandiera del proprio paese, pronto a difenderlo e a portarlo in gloria all’ombra della fiaccola olimpica. Una tradizione storica, la celebrazione della nascita di questo mondo, risalente all’antica Grecia e che ancora oggi è luogo di grande passione, gioia e insegnamento. Ospitare un evento come questo significa essere per poche settimane al centro del globo. Tutto dev’essere perfetto, impeccabile e accogliente per i milioni di appassionati che partiranno alla volta della città. IlAlexis ...