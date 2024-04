Fiera di San Giuseppe | Castelli aperti e i cimeli di Maria Callas | il week-end in provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 6 aprile 2024) Sono diverse le iniziative organizzate nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano ladi Sana Gandino, la giornata dei, palazzi e borghi medievali (domenica), la mostra dedicata aidia Villa di Serio e altro ancora. Ecco la panoramica degli venti promossi insabato 6 e domenica 7 aprile. ALBINO – “Festa di primavera” ad Albino – Ad Albino Festival del porcel vs fritto misto di pesce – Ad Albino recital pianistico di Maurizio Barboro BONATE SOPRA – A Bonate Sopra in scena “Jim il pirata” BRIGNANO GERA D’ADDA – Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali CALCIO – Nuova giornata dei, palazzi e borghi medievali CAVERNAGO – Nuova giornata dei ...