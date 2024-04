Fiera | derby a distanza con Parma Spuntano nuovi spazi collaterali

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Se fosse ancora vivo Bernacca le previsioni sullapotrebbe farle lui. Il pioniere di un mestiere che nel tempo è diventato uno dei più seguiti a livello mondiale. Perchè, alla fine, la partita dell’Antiquaria si decide alla vigilia: se piove e tira vento la cinghia si stringe, se splende il sole gli affari volano. In sostanza, è il quadro atteso nei giorni dell’edizione di aprile che parte oggi, puntuale secondo il calendario. Al via con un taglio ormai rodato negli anni: neanche stavolta sarà riproposta l’edizione del 25 aprile. Una di quelle buone idee che dovrebbero tornare in pista. Lain genere fa da traino al turismo, in una data come quella potrebbe approfittare della presenza già consolidata dei turisti. In attesa che venga riproposta da oggi prende vita la nuova edizione. E sono i giorni che ripropongono il duello a ...