Festa di fine Ramadan a Turbigo | il Tar passa la palla al Prefetto di Milano

(Di sabato 6 aprile 2024) AGI - Il Tar della Lombardia ha disposto l'intervento deldinella vicenda dello spazio negato dal Comune diper ladi. Compito del, e' scritto nel decreto visionato dall'AGI, e' quello di "avviare un confronto tra le parti", Comune e comunita' musulmana, "anche attraverso la convocazione di apposita riunione entro la giornata di lunedi' 8 aprile affinche' si valuti la sussistenza o meno di 'comprovati motivi di sicurezza o incolumita' pubblica'" che impediscano l'evento religioso "nella valutazione del campo sportivo e gli spazi scoperti e, se in caso negativo, di quelli coperti". Il decreto del Tar Lombardia e' la risposta al ricorso presentato ieri sera dagli avvocati Luca Bauccio e Aldo Russo per conto ...

