Ferrovie | i sindaci protestano sui binari della Siena-Chiusi | “Più treni e investimenti”

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 – Si è tenuta oggi la protesta simbolica di numerosidel senese che si sono messi a presidio deiferrovia, nella stazione di Torrita, per chiedere più, più puntualità, piùdel gruppodello Stato. Dopo si sono riuniti in assemblea coi consigli comunali di Asciano,, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di. L’obiettivo dell’incontro è quello di chiedere al governo, in particolare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e adello Stato, di intervenire urgentemente con un progetto generale di ammodernamento e miglioramento dei servizi sulla linea ferroviaria ...