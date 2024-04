Ferrari | la coperta è corta? Qualifiche amare in Giappone | specie per Leclerc | ma in gara sarà diverso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024)per la, e forse c’era da aspettarselo visto quanto emerso nelle prove libere: il punto di forza della Rossa, ino non solo, è la gestione gomme e dunque il passo, in perfetta controtendenza rispetto allo scorso anno. Sul giro secco, invece, le cose non vanno per il verso giusto e così per Max Verstappen è un gioco da ragazzi conquistare la quarta pole su quattro in stagione, dando un segnale forte dopo il ritiro in Australia. Segnale che è amplificato dalla prima fila tutta Red Bull, con un Perez che pian piano sembra voler e poter tornare su livelli consoni alla sua carriera e alla possibilità di strappare il rinnovo. Insomma, il team austriaco prenota la doppietta a Suzuka, ma lapuò ambire a una rimonta che, lo scorso anno, con un ...