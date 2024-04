(Di sabato 6 aprile 2024) Non solo ilurbano. A distanza di quasi un anno dall’alluvione alcune zone di Forlì sonointeressate da interventi di ripristino dopo la desolazione lasciata dalla furia dell’acqua. Tra le aree colpite e nonsistemate c’è anche il, piccola oasi verde incastonata nel triangolo di strade tra i più danneggiaticittà: via Piave, Pelacano e Isonzo. "Il giardino èchiuso e ifermi da gennaio – spiega Giuseppe Montesano, residente del limitrofo quartiere Schiavonia-San Biagio –. Io e tanti altri cittadinizona vorremmo sapere quali sono i motivi di questo stallo delle opere. Abbiamo chiamato inma siamo stati ‘rimbalzati’ da un ufficio ...

Da quello che ne sarà delle aree dismesse dipenderà buona parte del futuro di Magenta. I lavori alla ex Novaceta di viale Piemonte procedono, ma alla ex Saffa ci troviamo ancora nella fase delle ... (ilgiorno)

Ferite ancora non rimarginate: "Riapriteci il Parco della Pace". Il Comune: "Ripartono i lavori" - Non solo il parco urbano. A distanza di quasi un anno dall’alluvione alcune zone di Forlì sono ancora interessate da interventi di ripristino dopo la desolazione lasciata dalla furia dell’acqua. Tra ...ilrestodelcarlino

Bus di linea finisce contro un muro: cinque feriti - Paura in Trentino-Alto Adige per i passeggeri di un bus di linea che si è schiantato nelle scorse ore contro un muro ...notizie

Roma, 7 feriti in uno scontro tra bus - Nell' urto sono rimaste Ferite sette persone, fra cui anche una bimba di due ... Il conducente della Roma Tpl per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo del mezzo.televideo.rai