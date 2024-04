Feralpisalò-Cosenza | Serie B | corsa salvezza | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 aprile 2024) Punti davvero molto pesanti in gioco in questo scontroche potrebbe dirci moltissimo sui destini, incrociati, di due club che arrivano da due momento completamente diversi e con un morale altalenante da domare. I padroni di casa, per così dire, dellahanno trovato tre punti nell’uovo di Pasqua che hanno dato forte impulso allaper non retrocedere: i Leoni del Garda sono attualmente al penultimo posto a quota 31 punti, ma adesso vedono laa meno tre. E quel posto in paradiso è detenuto, proprio, dagli ospiti odierni del: i lupi calabresi sono quindicesimi con 34 lunghezze in campionato. I rossoblù sono a pari punti, però, con lo Spezia che oggi giocherebbe i playout. Entrambe dovranno vincere obbligatoriamente questa sfida così delicata: ecco tutto quello che ...