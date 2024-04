Fedez risponde in modo epico a chi lo critica | “Mi immagino la scena… ” Ecco cosa è successo sotto all’ultimo post

(Di sabato 6 aprile 2024) La separazione dei Ferragnez sembra essere l’argomento più trattato nei salotti, nei locali e soprattutto sui social media. Da quandoè uscito dalla casa dove viveva con Chiara Ferragni, le chiacchiere si sono centuplicate intorno alla coppia che fino a poco tempo fa, ossia fino a prima del Pandoro-gate, era considerata la più bella di tutta Italia. Anche se qualche piccolo screzio, in Paradiso, era già stato percepito.alla festa di compleanno del figlio Leone – foto fonte Ansa – Biopianeta.itEra cominciato tutto con l’affaire “-Rosa Chemical“, quel bacio inopportuno durante la diretta del Festival di Sanremo 2023, che aveva indispettito Chiara Ferragni e causato una delle crisi che la coppia ha ammesso di avere ogni tanto. Poi però la normalità sembrava aver ripreso il sopravvento. E invece, la coppia più ...

