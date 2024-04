Fedez | “Nella nuova casa di papà le passioni di Leone e Vittoria” | Chiara Ferragni avvistata in pizzeria

(Di sabato 6 aprile 2024) Mentrearreda la suapensando alledei figlie Vittoria,- che da alcuni giorni è in silenzio sui social - è stata immortalata in unaa Milano. Lo scatto mette fine all'ipotesi che l'imprenditrice sia a Miami con il cantante e i bambini.

Fedez e Chiara, nessuna possibilità di salvare il matrimonio. Il messaggio del rapper - Molto più di una semplice didascalia. Molto più di un semplice viaggio a Miami. Quella di Fedez, insieme ai figli e ai genitori, in Florida è una vacanza che aveva uno scopo ben preciso: segnare un ...today

Fedez, il regalo per Leone e Vittoria è una frecciata a Chiara Ferragni: «Nella mia nuova casa potranno vivere concretamente» - Fedez, Leone e Vittoria, insieme a Miami lontani da Chiara Ferragni. Il papà e i suoi bambini sembrano sereni insieme nonostante il periodo complicato che ...corriereadriatico

Fedez regala un muro di Lego per i figli: “Nella nuova casa si vivrà concretamente”. E ringrazia Dante Dentoni, artista dell’opera - Più che un gioco è un’ opera d’arte e l’ esecutore che ha firmato il gioiellino è Dante Dentoni, nato in Argentina e residente a Miami dal 2020, che ha incontrato Fedez proprio nel suo viaggio in ...ilgiorno