Fedez | la nuova casa a Miami con i figli | “Qui vivranno per davvero”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024)presenta la suasu Instagram. Ci è arrivato con io Leone e Vittoria qualche giorno fa e si trova a. Subito tante sorprese per i bambini: una zona con videogiochi in stile Arcade e la grande meraviglia: un armadio fatto di Lego. In quello che dice, subito una frecciata sullo stile di vita di Chiara Ferragni, ormai ex moglie.Leggi anche:a Belve il 9 aprile, le lacrime pensando aiLadiha arredato la suapensando anche ai suoi bambini, Leone e Vittoria. Il salotto è ricco di giochi arcade e attrazioni. Quella che più rapisce l’occhio è uno speciale mobile tutto in ...