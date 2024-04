Federico Massaro deluso da una ex concorrente dopo il Grande Fratello | “Non ho ben chiara la situazione”

Leggi tutta la notizia su blogtivvu

(Di sabato 6 aprile 2024) Con la fine del, anche i rapporti tra gli inquilini che si erano formati nella Casa più spiata d’Italia sono inevitabilmente cambiati. Il ritorno alla normalità ha fatto sì che gli ex gieffini potessero riprendere in mano le rispettive vite e valutare anche le amicizie nate nel reality. E’ successo anche a, il quale ha confidato di essersi aspettato degli atteggiamenti diversi da parte di alcuni ex inquilini.da Greta Rossetti Come molti altri ex concorrenti del, ancheha deciso di rispondere alle domande dei suoi follower, sempre più curiosi di sapere in che rapporti sia rimasto con i suoi inquilini. Se ...