Fabriano | spintona e prende al collo la vicina | avviso orale per una 51enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 aprile 2024)(Ancona), 6 aprile 2024 – Grida,per illache deve ricorrere alle cure del pronto soccorso: denuncia eper unafabrianese. I poliziotti del commissariato di fabrianese hanno denunciato la fabrianese per minaccia, ingiuria e lesioni: il questore di Ancona Cesare Capocasa l’ha poi ammonita con un. I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi e hanno visto come protagonisti due famiglie di un condominio fabrianese. I rapporti dito non erano più accettabili da tempo quando una mattina di metà marzo la situazione iniziava a farsi insopportabile per la famiglia che occupava il piano sottostante. Alla musica ad alto volume da ore si ...