F1 | Sergio Perez | “Facile perdere decimi nell’ultima chicane Passo gara non buono | ma ci stiamo lavorando”

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo un anno,ha centrato nuovamente la prima fila; è successo in occasione delle qualifiche valide per il GP del Giappone, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1 in scena sul suggestivo tracciato di Suzuka. Un’ottima prestazione per il messicano, il quale ha rimediato un gap di +0.066 rispetto al come sempre velocissimo Max Verstappen, leader in 1:28.197, piazzandosi davanti a Lando Norris, terzo classificato. Una volta giunto al parco chiuso, Checo ha commentato la sua prova: “Oggi è andata bene, sono arrivato vicino Max Verstappen; ho fatto un bel giro – ha detto– La pista è complicata perché è semplice”. Griglia di partenza F1, GP Giappone 2024: pole di Verstappen, 4° Sainz, Leclerc parte ...