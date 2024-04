F1 | scontato ritorno sulla terra per la Ferrari a Suzuka | ma in gara il rendimento sarà migliore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Laha archiviato le qualifiche del Gran Premio del Giappone con il quarto posto di Carlos Sainz e l’ottavo di Charles Leclerc. Un risultato non certo sorprendente in negativo alla luce di quanto percepito durante le prove libere. Il Cavallino Rampante ha dimostrato di essere in relativa difficoltà sul giro secco, soprattutto con il freddo che avvolge. Sursum corda, direbbero gli amanti dei latinismi (per quanto maccheronici). La domenica si annunciadel sabato. Proprio la cosiddetta free practice ha sancito come le Rosse siano più competitive sul passo-di quanto non lo sianovelocità pura. Dunque, ci sono tutti i presupposti per migliorare quanto fatto quest’oggi. Certo,è una pista dove rimontare è complicato (a meno di non chiamarsi Kimi ...