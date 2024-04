F1 | Max Verstappen il migliore nella FP3 a Suzuka Ferrari bene sul passo gara | non sul giro secco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Terza sessione di prove libere da capire e analizzare a(Giappone), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sull’Ottovolante nipponico, la FP3 ha sorriso all’olandese Max(Red Bull), autore del miglior tempo di 1:29.563 a precedere il compagno di squadra, Sergio Perez (+0.269), e le due Mercedes dei britannici George Russell (+0.355) e Lewis Hamilton (+0.474). Quinto crono per lo spagnolo Fernando Alonso sull’Aston Martin a 0.519. Red Bullnel time-attack, ma non altrettantosimulazione delper quanto si è potuto notare, cona fare i conti con una macchina sottosterzante. Tuttavia, l’importanza delle qualifiche su questo tracciato potrebbe farsi sentire specie per la gestione delle ...