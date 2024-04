F1 | Lewis Hamilton | “Non sono contento del settimo posto | ma abbiamo fatto progressi con il set-up”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Dopo aver perso il confronto diretto con George Russell nelle prime tre qualifiche dell’anno,batte un colpo e ristabilisce almeno per ora le gerarchie all’interno della Mercedes piazzandosi in settima posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Giappone 2024, quarto appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il futuro pilota della Ferrari ha rifilato oltre due decimi in Q3 al compagno di squadra, che non è andato oltre un deludente nono. Si preannuncia comunque una domenica in salita per la Mercedes, conche dovrà guardarsi le spalle dalla Rossa di Charles Leclerc cercando nel frattempo di attaccare chi lo precede (in terza fila scatteranno Alonso e Piastri). “Ovviamente nondella settima posizione. Ci ...