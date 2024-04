F1 | Gp Giappone Norris Lavoro sta dando suoi frutti

(Di sabato 6 aprile 2024) "È sempre emozionante essere tra i primi", dice il pilota McLaren terzo in qualifica SUZUKA () - "È sempre emozionante essere tra i primi, non hai tante opportunità però oggi avevamo una buona macchina, sono molto contento della giornata di oggi ed è sempre bellissimo davanti a questi tifosi

GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8° - Quattro qualifiche, in questo inizio di stagione, e quattro pole. Per Max Verstappen e per la Red Bull-Honda prosegue il dominio nella giornata del sabato e per la prima volta si ritrova in ...motori.ilmessaggero

Poker di pole per Verstappen, Sainz 4° in griglia a Suzuka - SUZUKA (Giappone) (ITALPRESS) – Max Verstappen conquista la pole ... per una prima fila tutta Red Bull. Terza la McLaren di Lando Norris (+0"292) che scatterà accanto alla Ferrari di Carlos Sainz, ...quotidianodelsud

Analisi Qualifiche Suzuka: Ferrari, dubbi o pretattica - Pino Allievi analizza le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024, primo vero banco di prova per le Ferrari di Sainz e Leclerc ...formulapassion