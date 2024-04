F1 GP Giappone 2024 | Wolff | “P7 e P9? Non eccezionale | ma abbiamo fatto un passo in avanti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “P7 e P9 non è un risultato. La cosa positiva però è che non siamo troppo lontani dalla seconda fila, appena un decimo circa, su una pista che era una delle, se non la peggiore, dello scorso anno per noi. Sembra cheunnella giusta direzione con la macchina questo fine settimana. Tutti stanno spingendo così tanto per capire come migliorare la nostra vettura. Vedere dei progressi è quindi incoraggiante”. Lo ha detto il team principal della Mercedes, Toto, commentando le deludenti qualifiche del GP deldi F1: “Difficile prevedere come sarà la gara di domani. Il gruppo dietro la Red Bull è molto compatto, quindi vedremo cosa possiamo fare. I dati sul long-run di venerdì e quelli della sessione di qualifiche di oggi mostrano che il traguardo ...