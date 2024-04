F1 GP Giappone 2024 | Verstappen in pole | “Speriamo di continuare così | domani giorno che conta”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “È stata dura, siamo stati molto vicini. Partire vicino a Perez è ottimo per il team,di poter mantenere le prime due posizioni anche”. Queste le parole di Max, pilota della Red Bull, dopo laposition conquistata nelle qualifiche del GP del: “Questa è una pista particolarmente sensibile, per le gomme e l’asfaltoaggressivo, quindi vai al limite e non sempre funziona, però l’importante era andare in. Nel complesso è stata una giornata positiva, partiamo bene in vista della gara, maè la giornata che”. SportFace.