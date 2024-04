F1 | GP Giappone 2024 | risultati e classifica FP3 Verstappen il più veloce | Ferrari attardata a Suzuka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) Titoli di coda sulle prove libere 3 del GP del, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito diabbiamo assistito a un turno importante in cui le squadre hanno simulato le qualifiche e il passo gara, in vista del time-attack odierno e della corsa domenicale. Un circuito impegnativo quello nipponico, in cui è necessario trovare il giusto equilibrio nella prestazione tra i vari settori della pista, tenendo conto anche dalla gestione delle gomme. Il migliore è stato l’olandese Max(Red Bull) con il crono di 1:29.563 a precedere l’altra RB20 del messicano Sergio Perez e di 0.355 la Mercedes del britannico George Russell. Hanno completato la top-5 l’altra W15 di Lewis Hamilton (+0.474) e l’Aston Martin dello spagnolo Fernando Alonso a 0.519. Più indietro le. ...