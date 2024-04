F1 GP Giappone 2024 | Perez | “Oggi sono andato bene Ma il nostro passo gara…”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “arrivato molto vicino a Verstappen, ho fatto un buon giro. Io e Max siamo stati molto vicini per tutto il weekend e quando ci son questi piccoli margini qualsiasi cosa può fare la differenza, non ho avuto una grande uscita a inizio giro e quella avrebbe potuto cambiare tutto, ma siamo in una buona posizione per domani”. Lo ha detto Sergio, pilota Red Bull, dopo il secondo posto in griglia di partenza ottenuto nelle qualifiche del GP del: “Ilgara non è stato particolarmente forte stamattina, però abbiamo lavorato abbastanza e speriamo domani di essere forti”. SportFace.