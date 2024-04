F1 GP Giappone 2024 | Norris | “Il lavoro sta cominciando a dare i suoi frutti”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “È sempre emozionante essere tra i primi, non hai tante opportunità però oggi avevamo una buona macchina, sono molto contento della giornata di oggi ed è sempre bellissimo davanti a questi tifosi”. Queste le parole del pilota della McLaren, Lando, dopo l’ottimo terzo posto ottenuto nelle qualifiche del Gran Premio deldi F1: “È stata una buona prestazione per noi come McLaren, lo scorso anno eravamo andati bene qui e lo scorso weekend abbiamo fatto una bella gara, quindi è stato bello continuare. Complimenti alle Red Bull, noi stiamo lavorando sodo e ilsta. Continuiamo a spingere, ilprincipale è quello di domani”. SportFace.