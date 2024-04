F1 GP Giappone 2024 | Leclerc | “Sicuro del passo gara | ma meno fiducioso di sorpassare”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “Fiducia sulc’è, la fiducia disu una pista del genere un po’. Oggi c’era da fare bene in qualifica e alda parte mia non l’abbiamo fatto. Domani dobbiamo fare una grande partenza e dopo sperare che ilsia abbastanza perle vetture davanti. Sonoche abbiamo un buon”. Queste le parole di Charles, pilota della Ferrari, dopo le amare qualifiche del Gp del, chiuse con un ottavo posto deludente: “Non ho spiegazioni al momento, penso che anche con un secondo run in Q3 non avrei fatto molto meglio, ho messo tutte le mie migliori curve in quell’ultimo giro in Q3, quando faccio così di solito il tempo viene, anche perché il feeling ...