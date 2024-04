F1 GP Giappone 2024 | la griglia di partenza | i risultati delle qualifiche |  pole position del solito Verstappen

(Di sabato 6 aprile 2024) Ladidel Gran Premio del, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. I piloti vanno a caccia della pole, la quarta in stagione, sul circuito di Suzuka. Quarta pole consecutiva per, a -3 dal record di Alain Prost. Prima fila tutta Red Bull con Sergio Perez, mentre scatteranno dalla seconda fila Norris e Sainz. Solo ottavo Leclerc. Q1 – Subito protagonista Max, che si mette a dettar legge fin dal primo giro, rifilando distacchi notevoli ai rivali. Alle sue spalle c’è Fernando Alonso, poi il compagno di squadra Sergio Perez quindi Charles Leclerc (decimo dopo il primo tentativo ma bravo a migliorarsi). Sesta l’altra Ferrari di Carlos Sainz, alle spalle di Oscar Piastri. I cinque esclusi sono invece Stroll ...

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Giappone , quarta tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Suzuka. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della ...

