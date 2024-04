F1 GP Giappone 2024 | Horner | “Credo che abbiamo capito i nostri problemi sul degrado gomme”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) “Le qualifiche sono state molto ‘close’ ed è bello vedere Perez in prima fila, questa è la miglior qualifica di sempre di Checo in. Sono molto felice di avere entrambe le monoposto in prima fila. E Max ha fatto segnare un altro giro straordinario”. A Viaplay è questo il commento di Christian, team principal della Red Bull, dopo le ottime qualifiche del GP delcon Verstappen in pole e Perez in prima fila. Ma in gara potrebbero esserci difficoltà: “Suldellepenso chevisto un passo gara più equilibrato. Con condizioni meteo più fresche, sarà complicato capire il comportamento: pertanto, sarà una gara interessante”. SportFace.