(Di sabato 6 aprile 2024)si è piazzato al nono posto in occasione delle qualifiche del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico si è dovuto accontentare di un gap di +0.569 rispetto al leader Max Verstappen. Una prova non di semplice lettura quella del pilota Mercedes, il quale in zona mista ha ammesso la grande competitività degli avversari in un tracciato dove ogni virgola può fare la differenza: “Penso solo che siamo così vicini tra noi, quindi un decimo può fare la differenza. Sapevamo che questo circuito sarebbe stato una sfida per noi, sappiamo che ilsono lead“, ha detto il nativo di King’s Lynn. F1, prova di forza di Verstappen nelle qualifiche del GP del Giappone. 4° Sainz, delude Leclerc In ultimo ...

La Mercedes sta vivendo un periodo particolarmente negativo: la macchina non è competitiva quanto si credeva e faticano ad arrivare riscontri positivi sia per quanto riguarda il passo gara che il ... (oasport)

GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8° - Quattro qualifiche, in questo inizio di stagione, e quattro pole. Per Max Verstappen e per la Red Bull-Honda prosegue il dominio nella giornata del sabato e per la prima volta si ritrova in ...motori.ilmessaggero

F1, George Russell: “Il nostro limite le curve ad alta velocità, per domani diverse strategie” - George Russell si è piazzato al nono posto in occasione delle qualifiche del GP del Giappone, quarta tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Il britannico si è dovuto accontentare di un gap di +0.569 ri ...oasport

F1 | Piastri – Russell, che rischio in pit lane! Penalità in arrivo – VIDEO - Oscar Piastri e George Russell hanno corso un rischio di avere un incidente in pit lane e la FIA ha messo l'episodio sotto investigazione.f1ingenerale