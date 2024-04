F1 | Frederic Vasseur | “Primo giro decisivo | che fatica alla curva 17 Bene il degrado Il passo gara…”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) La Ferrari non è riuscita a brillare nelle qualifiche del GP del Giappone 2024, quarta tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. La Scuderia di Maranello ha sofferto sulsecco, mentre ilgara sembra essere decisamente migliore. Carlos Sainz scatterà dquarta posizione sulla griglia di partenza, mentre Charles Leclerc dovrà cercare una difficile rimonta dall’ottava piazzola. Dopo la straordinaria doppietta di Melbourne, il Cavallino Rampante sembra essere tornato con i piedi per terra, ma lo spagnolo ha comunque tutte le carte in regola per lottare per il podio., team principal della Ferrari, ha analizzato la situazione ai microfoni di Sky Sport: “È difficile avere un quadro chiaro sulla gara di domani. Siamo tutti molto vicini, c’è un decimo tra ...