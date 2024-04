F1 | Fernando Alonso | “Non mi aspettavo di essere così in alto | buon feeling con la macchina”

(Di sabato 6 aprile 2024) Grande prova dia Sukuza, circuito che sta ospitando questo fine settimana il GP del Giappone 2024, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota spagnolo ha infatti centrato la quinta posizione, accumulando un gap di +0.489 rispetto al leader Max Verstappen. Una prestazione diprofilo per l’iberico, apparso particolarmente raggiante una volta approdato in zona mista: “Difficile parlare finché non analizzeremo tutto“, ha dettoa DAZN – Credo che il miglior paragone sia quando guidi un giorno con un pacchetto e un altro giorno con l’altro, come ho fatto nel mio caso; quindi stasera analizzeremo tutti i dati. Speriamo che siano positivi“. L’ex Campione del Mondo ha quindi proseguito: “La verità è che lasi sentiva bene. Siamo stati abbastanza ...

Per l’ Aston Martin e in particolare per Fernando Alonso , nessun ricorso dopo la decisione della FIA al termine del Gp d’Australia della scorsa domenica; dove il pilota spagnolo è stato penalizzato ... (oasport)

Non si placano i malumori in casa Aston Martin dopo l’ufficializzazione della penalità inferta a Fernando Alonso , sceso all’ottavo posto della classifica del Gran Premio d’Australia in virtù della ... (metropolitanmagazine)

Fernando Alonso non ci sta. Allo spagnolo non sono piaciuti affatto quei 20 secondi aggiuntivi sul tempo di gara in Australia, oltre che la decurtazione di tre punti sulla patente. Nei fatti, il ... (oasport)

F1, GP Giappone: riecco Alonso, quinto in griglia a Suzuka. E' il più anziano nella top-5 - Un grande Fernando Alonso torna a ruggire nel sabato di Suzuka. Forte degli aggiornamenti portati dalla Aston Martin per la quarta tappa del Mondiale., il pilota spagnolo ha centrato il quinto posto ...sport.sky

GP di Suzuka, le qualifiche: quarta pole consecutiva di Verstappen. Male le Ferrari: Sainz 4°, Leclerc 8° - Quattro qualifiche, in questo inizio di stagione, e quattro pole. Per Max Verstappen e per la Red Bull-Honda prosegue il dominio nella giornata del sabato e per la prima volta si ritrova in ...motori.ilmessaggero

Poker di pole per Verstappen, Sainz 4° in griglia a Suzuka - Soltanto ottava l’altra Rossa di Charles Leclerc (+0"589), davanti a lui Fernando Alonso (+0"489), quinto, Oscar Piastri (+0"563), sesto, Lewis Hamilton (+0"569), settimo. Chiudono la Top Ten George ...quotidianodelsud