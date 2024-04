F1 | Christian Horner | “È fantastico occupare tutta la prima fila Pensiamo di aver capito i problemi di degrado gomme”

(Di sabato 6 aprile 2024) Sabato trionfale a Suzuka per la Red Bull, che rialza la testa dopo il passo falso di Melbourne e torna adlain griglia dopo 13 mesi (l’ultima volta fu in Bahrain nella gara inaugurale della scorsa stagione) grazie alla doppietta firmata da Max Verstappen e Sergio Perez nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2024 di Formula Uno. L’olandese, leader del Mondiale e tre volte campione iridato, ha centrato la quarta pole position consecutiva da inizio anno battendo di soli 66 millesimi il compagno di squadra messicano. Distacchi più pesanti per il resto della concorrenza, con Lando Norris 3° sulla McLaren a quasi tre decimi e Carlos Sainz 4° sulla Ferrari a circa mezzo secondo., team principal della Red Bull, ha commentato così la sessione ...

