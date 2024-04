F1 | a che ora e dove vedere in tv il Gp del Giappone 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Suzuka (), 6 aprile– Mancano ormai poche ore al Gran Premio del, quarto appuntamento del mondiale di Formula 1. Gli appassionati dovranno attendere meno del solito per vivere le emozioni della gara di Suzuka, che si correrà domenica mattina alle 7 ora italiana, per via del fuso orario con il Paese nipponico. Le Red Bull hanno colonizzato la prima fila in griglia di partenza con Max Verstappen e Sergio Perez, seguite da McLaren e Ferrari con Lando Norris e Carlos Sainz. Il grande deluso è Charles Leclerc, che scatterà solamente ottavo, pur avendo firmato un crono di un solo decimo peggiore rispetto a quello del compagno di squadra. Qualifiche F1 Suzuka, prima fila tutta Red Bull. La pole è di Verstappen. Ferrari indietro. La griglia di partenza La giornata di qualifiche Questa mattina si è svolta la sessione di ...