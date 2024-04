Ex finanziere sannita trovato senza vita | sulla morte l’ombra dell’overdose letale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUcciso a 54 anni da overdose di droga. Ipotesi che è più di un sospetto, quella degli investigatori che andrà confermata dall’autopsia. Sembrerebbe questa la causa delladi Roberto Ruggiero, ex finanziare in pensione, di Massa di Faicchio (Bn),ieri in un parcheggio di Scampia, quartiere della periferia nord di Napoli. La tragedia viene alla luce otto giorni fa. Roberto, militare che era stato riformato per motivi di salute e quindi in pensione, abitava con i genitori e il fratello nel piccolo comune della Valle Telesina e da circa una settimana si era allontanato da casa a bordo della sua Chevrolet. La famiglia aveva fatto una segnalazione presso il Commissariato di Polizia di Telese Terme e da allora le forze dell’ordine erano sulle sue tracce. Ieri, in serata, il ...