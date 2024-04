Eurostat | gli affitti brevi in Ue sono cresciuti dell’11 | 8 % in un anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 6 aprile 2024) Chi possiede un immobile nel quale non vive può decidere di affittarlo, in maniera tradizionale o ricorrendo alla formula dell’affitto breve. Tale ultima modalità ha visto i suoi numeri crescere molto nel corso degli ultimi anni, soprattutto grazie agli evidenti vantaggi fiscali che garantisce. Secondo, nel 2023 il numero delle persone che hfatto ricorso all’affitto breve è notevolmente aumentato rispetta all’precedente e, in prospettiva, la crescita potrebbe confermarsi anche alla fine del 2024. I datisugliI numeri riportati dici dicono che, nei primi nove mesi del 2023,state 546,2 milioni le notti chetrascorse in alloggi in affitto breve all’interno dell’Unione ...