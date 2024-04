Europee | caos Bari irrompe in lavoro su liste Pd | prossima settimana decisiva**

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 apr. (Adnkronos) - La vicenda dicon la rottura del campo del centrosinistra, le primarie fatte saltare da Giuseppe Conte e la reazione dura di Elly Schlein hanno impresso un rallentamento alsulla composizione delleper le europee in cui erano impegnati in questi giorni i vertici dem. A quanto si riferisce, al centro degli ultimi confronti l'ipotesi del 'panino' prospettata nell'ultima segreteria Pd. Ovvero civico capolista, a seguire un esponente dem e quindi la stessa Schlein. Uno schema che ha provocato critiche trasversali sia dall'area riformista che dalla sinistra dem, ma anche dagli eurodeputati uscenti e dalle donne, potenzialmente danneggiate da una griglia di questo tipo. Tanto che la soluzione 'panino' potrebbe essere rivista e, riferisce chi sta lavorando la dossier, nelle ultime ore si sta ...

Cavedagna (FdI) si presenta per le Europee: “Stop alle follie ecologiste, tuteliamo l’agricoltura” - Bologna, il viceministro Bignami: “E’ espressione di tutta la destra regionale”. Il coordinatore Barcaiuolo: “Aumenta le possibilità di vedere per la prima volta al parlamento europeo un emiliano roma ...ilrestodelcarlino

Manlio Graziano presenta “Disordine mondiale – Perchè viviamo in un’epoca di crescente caos” - Il politologo astigiano, docente alla Sorbona di Parigi, dialogherà sul suo ultimo libro con Alberto Perduca e Paolo Rampini.lanuovaprovincia

La Federcalcio emette il mandato d’arresto: in manette il Presidentissimo | Serie A nel caos più totale - Nella scorsa stagione, tantissimi giornalisti restarono sorpresi dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Barcellona Joan Laporta in una conferenza stampa, in cui affermò candidamente che se ...jmania