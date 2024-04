Etna spettacolare | erutta anelli di fumo Il video e la spiegazione del rarissimo fenomeno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Bronte, 6 aprile 2024 – Da diversi giorni l’è protagonista di untanto raro quanto particolare: dal suo cratere stanno fuoriuscendodi. Anche se, in realtà, si tratta di semplice vapore. L’evento avviene quando all’interno di uno dei condotti del vulcano – situato al di sopra della camera magmatica – vi è l’esplosione di bolle di gas. Gliche si creano vengono quindi portati all’esterno dal vento. A rendere eccezionale l’in questi giorni è l’alta frequenza con cui sta ‘ndo’ tale formazioni di vapore. Niente paura: tale attività non è indicativa di un’imminente eruzione di grandi dimensioni. Ciononostante, l’resta il vulcano più attivo d’Europa. In particolare, nell’ultimo decennio, non sono state ...