Esplode la moka mentre prepara il caffè | travolta da una fiammata in cucina | morta dopo 24 ore di agonia un’ex insegnante a Palermo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 6 aprile 2024) Stavando ilnelladi casa sua Lucia Taormina, 66 anni, quando la caffettiera è esplosa provocando unache l’ha. È stato il marito a ritrovarla distesa sul pavimento non appena rientrato a casa a Borgetto, in provincia di. Come riporta Il giornale di Sicilia, la donna è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Villa Sofia alo scorso mercoledì, ma le sue condizioni sono apparse critiche già all’arrivo al pronto soccorso. Taormina è24 ore di. All’arrivo in ospedale, la donna aveva ustioni di secondo e terzo grado sul 90 per cento del corpo.essere stata informata dell’incidente, la Procura ha deciso di ...