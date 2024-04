Esplode la moka mentre prepara il caffè | morta dopo un giorno d’agonia un’ex insegnante in provincia di Palermo

(Di sabato 6 aprile 2024)a causa dell’esplosione della. A Borgetto, un comune del Palermitano, mercoledì 3 aprile una donna è stata colpita da unaincandescente esplosa all’improvviso. Si tratta di un’in pensione di 66 anni, Lucia Taormina. La 66enne ha perso la vita in ospedaleundi agonia. L’incidente è avvenuto nella casa della donna,si trovava da sola, e il corpo riverso a terra e in stato d’incoscienza è stato ritrovato dal marito. I funerali saranno celebrati sabato pomeriggio. Alla luce di quanto emerso, ei rilievi dei carabinieri, la Procura ha infatti deciso di non disporre l’autopsia e di restituire la salma alla famiglia per il funerale. “Con tristezza e profondo dispiacere, la comunità scolastica si unisce al ...

Stava prepara ndo il caffé con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta un... (leggo)

Stava prepara ndo il caffè con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 anni, è morta un... (leggo)

Esplode la moka mentre prepara il caffè, Lucia muore dopo 24 ore di agonia: trovata esanime in cucina dal marito - Stava preparando il caffè con la moka come ogni mattina, quando un'esplosione l'ha travolta lasciandola in fin di vita. Lucia Taormina, ex insegnante di 66 ...corriereadriatico

Tragedia a Borgetto Esplode la moka mentre prepara il caffè, Lucia Taormina muore dopo 24 ore - Un evento tragico ha scosso la quiete della cittadina di Borgetto, dove Lucia Taormina, una pensionata di 66 anni e ex insegnante, ha ...41esimoparallelo

Esplode la moka mentre prepara il caffè, morta un ex insegnante a Palermo - tava preparando un caffè mentre si trovava in casa, da sola, ma qualcosa è andato storto e la moka sarebbe esplosa. Un’ex insegnante di 66 anni, Lucia Taormina (foto in basso), è morta giovedì in un l ...blitzquotidiano