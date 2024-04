(Di sabato 6 aprile 2024) Il nome dellalo scoppio dellaè Lucia Taormina. I funerali si sono svolti a Partinico, comune dove la vittima aveva insegnato per moltissimi

Esplode caffettiera a Borgetto vicino Palermo, morta in ospedale una donna di 66 anni dopo un giorno di agonia - Il nome della donna morta dopo lo scoppio della caffettiera è Lucia Taormina. I funerali si sono svolti a Partinico, comune dove la vittima aveva insegnato per anni ...notizie.virgilio

Esplode la moka mentre prepara il caffè: muore dopo 24 ore di agonia - Le sue condizioni erano già critiche quando è arrivata in ospedale: aveva riportato ustioni di secondo e terzo grado sul 90 per cento del corpo ...zoom24

Esplode la caffettiera in cucina, muore insegnante in pensione a Borgetto - Esplode la moka mentre prepara il caffè, Lucia muore dopo 24 ore di agonia: trovata esanime in cucina dal marito ...informazione