Errani-Osorio oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Bogotà 2024

(Di sabato 6 aprile 2024) Sarase la vedrà contro Camilanella semifinale del WTA 250 di, torneo di scena sui campi in terra rossa della città colombiana. Entrambe sono reduci da una vittoria in tre parziali ed in rimonta ai quarti di finale. La veterana romagnola ha piegato la resistenza della rumena Irina Bara mentre la beniamina del pubblico di casa ha sconfitto l’esperta tedesca Tatjana Maria.conduce per 2-0 il bilancio degli scontri diretti ma tutti e due si sono disputati anni fa a livello di circuito minore. Secondo le quote dei bookmakers sarà proprio l’azzurra, tuttavia, a partire sfavorita. Per lei, oltre alla finale contro una tra la ceca Marie Bouzkova oppure la russa Kamilla Rakhimova, c’è in palio anche il ritorno tra le prime cento tenniste del mondo. PROGRAMMA E COPERTURA ...