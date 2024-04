Equitazione | i Rome Gladiators di Lorenzo De Luca si impongono a Miami nella Global Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024) A, dove si è appena conclusa la seconda tappa delladi salto ostacoli, fanno festa idiDe, che si sono resi autori di una prova magnifica sul campo di gara statunitense.prima manche il cavaliere azzurro, in sella a Cappuccino 194, ha fatto registrare – in coppia con Michael Duffy (Claptonn Mouche), un totale complessivo di 146.56, condito da 8 penalità, tutte a carico diDe, che però nel secondo round ha reagito splendidamente. L’Italiano, questa volta in coppia con Laura Kraut (montante Bisquetta), ha messo insieme un crono complessivo di 153,24 con percorso netto, con un dettaglio di 77.55 per De ...