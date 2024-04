(Di sabato 6 aprile 2024) Unadi Rimini è stataper averto per 10 ore un, per avergli sottratto 600e per averlo picchiato, rompendogli il naso.

Tempo di lettura: 2 minutiFine dell’incubo per circa 70 residenti di via Morghen 63 e via Solimena 9. dopo 46 giorni possono rientrare a casa , nello stabile interessato dalla Voragine del 21 ... (anteprima24)

nella nottata italiana, la Hall of Fame ha catalizzato l’attenzione del mondo, non solo WWE. L’ingresso forse più importante della serata, nell’Arca della Gloria, è stato quello di Paul ... (zonawrestling)

Ladro Entra in casa mentre il proprietario butta l’immondizia - Una volta salite le scale, è Entrato nell’appartamento al primo piano dello stabile, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. Gli è andata male due volte, visto che poco dopo è arrivato il ...messaggeroveneto.gelocal

I ladri possono Entrare in casa con il Topolino: è la chiave universale che apre tutte le porte - A Casoria, nella provincia di Napoli, tre ladri sono stati arrestati dai carabinieri dopo aver svaligiato un appartamento: i tre sono stati trovati in ...fanpage

Entra in casa di un 60enne, si fa consegnare 600 euro e lo sequestra per 10 ore: arrestata 24enne - È Entrata in casa sua con una scusa, si è fatta consegnare 600 euro, lo ha picchiato e sequestrato per 10 ore: per questo una ragazza di 24 anni è stata arrestata a Rimini con le accuse di sequestro ...fanpage