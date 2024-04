Enrico Letta invoca il mercato unico come antidoto contro il sovranismo | ridere per non piangere

(Di sabato 6 aprile 2024) In una recente intervista su "La Repubblica", rotocalco turbomondialista e voce del nuovo ordine atlantista, è intervenuto l'araldo del neoliberismo arcobalenico. Ha spiegato che oggi la via da seguire è quella di unper combattere il, intesoil massimo mal

ROMA – “Questo incontro per me non è stato formale. Vi sono grato per l’interlocuzione e per le suggestioni che mi aiuteranno nel compito e permetteranno di offrire un futuro al Single Market ... (lopinionista)

ROMA – “Questo incontro per me non è stato formale. Vi sono grato per l’interlocuzione e per le suggestioni che mi aiuteranno nel compito e permetteranno di offrire un futuro al Single Market ... (webmagazine24)

Paola Barale: «La mia storia con Raz Degan Mi diverte che ancora se ne parli. Ora non ce la farei mai ad avere un uomo per casa» - Nel 2010, Paola Barale affianca Enrico Papi alla guida del reality La Pupa e il Secchione ... Il format sfrutta luoghi comuni, usa belle ragazze un po’ leggere e ragazzi molto intelligenti. Ma non ce ...ilmessaggero

Per anni con Macron, la bresciana Avanza difende l’agricoltura - Calenda (Azione): sa come intervenire sul Green Deal. L'obiettivo: superare lo sbarramento del 4% Azione scende in campo alle europee per difendere l’agricoltura del nostro territorio. Il leader nazio ...brescia.corriere

Vent’anni senza Enrico Ameri, la voce del calcio minuto per minuto - Enrico era “la voce” per noi “nativi radiofonici ... l’inventore di “Tutto il Calcio”. Roba da far tremare i polsi leggere quei nomi sulla targhetta affissa accanto alla porta: Ameri, Ciotti, Ferretti ...messaggeroveneto.gelocal