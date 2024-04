Endless Love streaming | replica puntata del 6 aprile 2024 | Video Mediaset

(Di sabato 6 aprile 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 6– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodio 27, 28 e 29 trasmessi da Canale 5 in. Kemal lascia la casa di famiglia e si fa ospitare da Salih. Nel frattempo, Emir regala un anello a Nihan, chiedendole di sposarlo per la seconda volta. Emir crede di avere concluso l’acquisto della villa che piace tanto a Nihan, ma il venditore gli comunica che Kemal Soydere ha fatto un’offerta più vantaggiosa. Kemal, dopo aver scoperto che Emir fa pedinare sia lui che NiIhan, chiama quest’ultima per avvertirla. Nel frattempo, cresce la tensione anche tra Kemal e suo fratello Tarik.

