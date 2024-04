Endless Love | anticipazioni 8-13 aprile 2024 | Emir geloso di Kemal

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 6 aprile 2024)Esplode la rivalità, in affari e in amore, tra. Per scoprirne di più, ecco le nostreè in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il sabato alle 14.30 circa con un lungo appuntamento. E’ visibile in diretta streaming e in replica on demand su Mediaset Infinity.da lunedì 8 a sabato 13finanzia Tarik Asu va a trovare Nihan nel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l’occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro forse è dovuta al suo rapporto con. Tarik, dopo l’ennesima ...