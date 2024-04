Empoli | un altro stress test Nicola non si nasconde | È una partita importante Serve della sana pazzia»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) di Simone Cioni Un’altra ex sulla strada di Davidee il suo. Dopo Genoa e Salernitana, l’attuale allenatore azzurro si trova nuovamente a misurarsi con il suo passato: 59 presenze tra giocatore e allenatore con il Torino, che stasera alle 20.45 sarà appunto di scena al Castellani-Computer Gross Arena. Maglia granata con cui segnò anche un’gol nei play-offB 2005-’06. "Quel gol appartiene ormai al passato, ma sicuramente la struttura del Torino di Cairo èanche da quanto facemmo noi, con grande soddisfazione, in quell’occasione – esordiscein fase di presentazione del match –. Chi mi conosce lo sa, però, io ogni volta mi immedesimo in maniera forte in quello che rappresento e adesso per me conta solo l’. Anzi, spero ...