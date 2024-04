Empoli-Torino | Tameze a un passo dal pari | ma Caprile è miracoloso sul colpo di testa  Diretta 1-0

(Di sabato 6 aprile 2024) I granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezzaI granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezza

Allo Stadio Carlo Castellani il match valido per la 31esima di di Serie A Empoli - Torino : sintesi, tabellino, risultato, moviola, cronaca LIVE PRIMO tempo Empoli e Torino si giocano un pezzo ... (calcionews24)

LIVE Empoli-Torino 1-1 (66') - Zapata impatta il risultato al 61' - 20' Vlasic in mezzo, Zapata non ci arriva, potrebbe arrivarci Sanabria che però è sorpreso e da due passi non riesce a colpire. Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, ...torinogranata

LIVE Empoli-Torino 1-0 (56') - Caprile salva su Zapata al 52' - SECONDO TEMPO 9' L'Empoli prova a tenere sotto il Torino, lontano dalla propria area. 7' Problemi per Walukiewicz con l'Empoli che comincia già a far scorrere il ...torinogranata

Empoli-Torino: presentazione e formazioni ufficiali - L’ultima partita della trentunesima giornata di Serie A prevista nella giornata di sabato 6 aprile sarà Empoli-Torino in programma allo stadio “Carlo Castellani” alle ore 20:45. La compagine toscana è ...datasport