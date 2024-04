Empoli-Torino | pareggia Zapata | Caprile non può nulla sul colpo di testa del colombiano Diretta 1-1

(Di sabato 6 aprile 2024) I granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezzaI granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezza

LIVE Empoli-Torino 2-1 (76') - L'Empoli ritorna in vantaggio al 75' - 29' C'è un check in corso, che non produce nulla. Nel Toro entra Lazaro per Vojvoda. 28' GOL Empoli! Cancellieri. Secondo tiro e secondo gol dell'Empoli. Riparte la squadra toscana, dal vertice ...torinogranata

LIVE Empoli-Torino 1-1 (72') - Zapata impatta il risultato al 61' - 27' Linetty liberato al tiro da fuori da Vlasic, prova a giro, trova la testa di un difensore, angolo. Empoli (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Bastoni (20' st Maleh ...torinogranata

Empoli-Torino, il risultato in diretta LIVE - Avvio vivace per il Toro che sfiora il gol con Sanabria dopo pochi minuti. Al 6' arriva però il vantaggio di Cambiaghi con un bel tiro da fuori. Prova a reagire la squadra di Juric ancora con Sanabria ...sport.sky