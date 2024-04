Empoli-Torino | decide per ora un gran gol di Cambiaghi | occasioni per Sanabria  Diretta 1-0 al 45’

(Di sabato 6 aprile 2024) Iata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezzaIata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezza

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 31esima giornata di Serie A TIM 2023/24: Moviola Empoli Torino l’episodio chiave della Moviola del match tra Empoli e Torino , valido per la ... (calcionews24)

I granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezzaI granata vogliono continuare la rincorsa all’Europa, la squadra di Nicola in piena lotta salvezza (corriere)

Serie A: prodezza di Cambiaghi, Empoli-Torino 1-0 all’intervallo - Termina la prima frazione di gioco del match tra Empoli e Torino. Cambiaghi al 6' sblocca il match grazie ad un magnifico destro, imparabile per l’estremo difensore gratana.ilovepalermocalcio

LIVE Empoli-Torino 1-0 - Squadre negli spogliatoi - PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, Empoli avanti 1-0. 45' Nulla di fatto dalla battuta. 44' Arriva un corner per l'Empoli. Ci saranno due minuti di recupero. 43' ...torinogranata

LIVE Empoli-Torino 1-0 (45') - Vantaggio Empoli al 5' - PRIMO TEMPO 44' Arriva un corner per l'Empoli. Ci saranno due minuti di recupero. 43' Manovra confusionaria per il Toro che sembra non sapere molto cosa fare. 41' Linetty ...torinogranata