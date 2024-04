Empoli-Torino 3-2 | Niang al 95’ batte un colpo salvezza per i toscani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024), 6 aprile 2024 - Un finale incredibile al Castellani e l’chiude il ciclo di quattro sconfitte consecutive con una vittoria bella per quanto preziosa. E’ M’Bayel’eroe della serata con il piattone destro al 95’ che fa urlare di gioia il Castellani, dopo che il Toro aveva rimontato due volte l’(Cambiaghi e Cancellieri), di cui la seconda al 91’ con Zapata (doppietta).fuori dalla zona retrocessione con 28 punti, brutto passo falso per Juric nella lotta europea. La partita Nicola lascia fuorie si affida a Cerri prima punta, Juric risponde con Vlasic a supporto della classica coppia Sanabria-Zapata. Match subito palpitante e vibrante in avvio. Proprio del Toro è la prima occasione con una percussione di Sanabria, abile a sfruttare il ...